Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии

Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря в ходе испытаний

Южнокорейские военные обнаружили, что с территории КНДР были запущены две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap с ссылкой на заявление представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Пуски северокорейских ракет были зафиксированы из района Тхончхон в провинции Канвондо между 11:59 и 12:18 (05:59 и 06:18 мск), предположительно в ходе новых ракетных испытаний. «Усиливая мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США», — говорится в сообщении южнокорейских военных.

Ранее Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил (ВС) США (INDOPACOM) заявило, что военные США не видят угрозы для себя и своих союзников в лице Японии и РК из-за пусков баллистических ракет Северной Кореи.

25 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям. По его мнению, первый за пять лет взрыв атомного устройства в Пхеньяне неизбежен. США, Южная Корея и Япония пообещали наказать КНДР за ядерное испытание, подчеркнув, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.