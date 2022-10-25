Власти Южной Кореи заявили, что КНДР завершила подготовку к ядерным испытаниям

Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям, рассказал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время выступления в парламенте. Цитату приводит Bloomberg.

По мнению политика, первый за пять лет взрыв атомного устройства в Пхеньяне неизбежен. «По нашим оценкам, [власти КНДР] уже завершили подготовку к седьмому ядерному испытанию», — заявил Юн Сок Ёль, добавив, что правительство лидера Северной Кореи Ким Чен Ына выступает за упреждающее применение ядерного оружия.

США, Южная Корея и Япония пообещали наказать КНДР за ядерное испытание, подчеркнув, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

6 октября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Власти страны назвали это ответом на учения США и Южной Кореи.