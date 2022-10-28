США оценили угрозу от ракетных пусков Северной Кореи

Военные США заявили, что не видят угрозы для себя и союзников после пусков ракет КНДР

Военные США не видят угрозы для себя и своих союзников из-за пусков баллистических ракет Северной Кореей. Так оценило угрозу со стороны КНДР Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил (ВС) США (INDOPACOM), передает ТАСС.

Согласно заявлению, в Пентагоне проинформированы о пусках корейских ракет и проводят консультации с союзниками по этому вопросу. «Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы военнослужащим или территории США, а также нашим союзникам, запуски подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконных программ КНДР по созданию ОМУ и баллистических ракет», — отметило командование.

В Вашингтоне напомнили о том, что обязательства американской стороны по обороне Южной Кореи и Японии остаются «незыблемыми».

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям. По его мнению, первый за пять лет взрыв атомного устройства в Пхеньяне неизбежен. США, Южная Корея и Япония пообещали наказать КНДР за ядерное испытание, подчеркнув, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.