В Японии сообщили о пуске баллистической ракеты Северной Кореей
Береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС.
Японские сторожевые корабли призвали суда, которые находятся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. В этом случае советуется немедленно связаться с властями.
16 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР провела наземное испытание твердотопливного ракетного двигателя большой тяги, в котором используется технология управления вектором тяги. Его тяга составила 140 тонна-сил. Испытания прошли на космодроме Сохэ.
В ноябре постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила в поддержке ракетных испытаний Северной Кореи и блокировании реакции Совета безопасности (СБ) ООН Россию и Китай. Вашингтон также осудил ракетные пуски КНДР, назвав их наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, и призвали к подобной позиции все страны.