В Японии сообщили о пуске баллистической ракеты Северной Кореей

Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты

Береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС.

Японские сторожевые корабли призвали суда, которые находятся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. В этом случае советуется немедленно связаться с властями.

16 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР провела наземное испытание твердотопливного ракетного двигателя большой тяги, в котором используется технология управления вектором тяги. Его тяга составила 140 тонна-сил. Испытания прошли на космодроме Сохэ.

В ноябре постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила в поддержке ракетных испытаний Северной Кореи и блокировании реакции Совета безопасности (СБ) ООН Россию и Китай. Вашингтон также осудил ракетные пуски КНДР, назвав их наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, и призвали к подобной позиции все страны.