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05:33, 18 декабря 2022Мир

В Японии сообщили о пуске баллистической ракеты Северной Кореей

Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты

Фото: Kyodo / Reuters

Береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС.

Японские сторожевые корабли призвали суда, которые находятся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. В этом случае советуется немедленно связаться с властями.

16 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР провела наземное испытание твердотопливного ракетного двигателя большой тяги, в котором используется технология управления вектором тяги. Его тяга составила 140 тонна-сил. Испытания прошли на космодроме Сохэ.

В ноябре постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила в поддержке ракетных испытаний Северной Кореи и блокировании реакции Совета безопасности (СБ) ООН Россию и Китай. Вашингтон также осудил ракетные пуски КНДР, назвав их наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, и призвали к подобной позиции все страны.

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Марина Совина
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