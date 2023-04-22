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00:08, 23 апреля 2023Мир

В Израиле снова прошла масштабная протестная акция против судебной реформы

The Jerusalem Post: десятки тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы

Фото: Corinna Kern / Reuters

В субботу, 22 апреля, десятки тысяч жителей Израиля вышли на масштабную акцию протеста против судебной реформы. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Как отмечает газета, напряженность усилилась в преддверии Дня памяти погибших в войнах и Дня независимости Израиля, которые пройдут на следующей неделе.

Так, в Тель-Авиве семьи погибших солдат установили импровизированный мемориал в их память, призвав политиков держаться подальше от кладбищ в День памяти. Протестующие также развернули большой транспарант с надписью «Мы будем защищать то, ради чего вы пали».

27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении отложить принятие закона о судебной реформе до следующего месяца. Реформа предполагает существенное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти.

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Марина Совина
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