В Израиле снова прошла масштабная протестная акция против судебной реформы

The Jerusalem Post: десятки тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы

В субботу, 22 апреля, десятки тысяч жителей Израиля вышли на масштабную акцию протеста против судебной реформы. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Как отмечает газета, напряженность усилилась в преддверии Дня памяти погибших в войнах и Дня независимости Израиля, которые пройдут на следующей неделе.

Так, в Тель-Авиве семьи погибших солдат установили импровизированный мемориал в их память, призвав политиков держаться подальше от кладбищ в День памяти. Протестующие также развернули большой транспарант с надписью «Мы будем защищать то, ради чего вы пали».

27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении отложить принятие закона о судебной реформе до следующего месяца. Реформа предполагает существенное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти.