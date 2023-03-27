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18:20, 27 марта 2023Мир

Премьер Израиля отложил принятие закона о судебной реформе

Премьер Израиля Нетаньяху отложил принятие закона о судебной реформе до следующего месяца

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и отложил принятие закона о судебной реформе до следующего месяца. Об этом пишет Reuters.

В заявлении утверждают, что принятие закона будет перенесено на следующую сессию израильского парламента. Как пишет ТАСС со ссылкой на израильские СМИ, Нетаньяху отложил этот вопрос до лета.

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Кризис в Израиле начался из-за проводимой Нетаньяху реформы юридической системы страны. Реформа подразумевает значительное расширение контроля Кнессета (и, соответственно, правящих партий) над судебной ветвью власти. Затем Нетаньяху объявил, что увольняет министра обороны Йоава Галанта: это случилось после того, как тот заявил, что судебная реформа угрожает безопасности страны.

На фоне этих новостей в Израиле начались стихийные протесты, к которым чуть ли не впервые в истории страны присоединились резервисты. Они не утихают до сих пор.

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Виктория Кондратьева
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