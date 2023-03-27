Премьер Израиля обратится к нации на фоне беспрецедентных протестов

Премьер-министр Израиля Нетаньяху обратится к нации на фоне беспрецедентных протестов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратится к нации на фоне беспрецедентных протестов из-за судебной реформы. Об этом сообщает местное издание The Times of Israel.

Изначально Нетаньяху планировал выступить с обращением уже в 10 утра по местному времени (совпадает с московским) и объявить о приостановке спорной судебной реформы, но был вынужден отложить речь из-за раскола внутри правящей коалиции.

Министр национальной безопасности и лидер израильской крайне правой партии «Оцма Йегудит» Итамар Бен-Гвир пригрозил отставкой и выходом из коалиции в случае отмены реформы. К продолжению реформы призвал и министр юстиции Ярив Левин, также пригрозивший в противном случае покинуть свой пост.

Политический кризис разгорелся из-за масштабной судебной реформы

Текущий политический кризис в Израиле — один из наиболее масштабных в истории государства — начался из-за проводимой Нетаньяху реформы юридической системы страны. Часть законопроектов уже была принята парламентом страны, Кнессетом, а часть — пока находится на рассмотрении.

Реформа подразумевает значительное расширение контроля Кнессета (и, соответственно, правящих партий) над судебной ветвью власти. В частности, правящей коалиции будет проще назначить в Верховный суд своих ставленников, а специальное положение одного из рассматриваемых законопроектов позволит израильскому парламенту большинством голосов повторно принимать законы, прежде признанные Верховным судом недействительными из-за их неправомерности. Кроме того, реформа предполагает лишение Верховного суда права выносить решения о приемлемости законов или административных решений, а также понижение в статусе и изменение порядка назначения юридических советников правительства Израиля, прежде наделенных правом выносить юридически обязывающие решения.

Нетаньяху и его сторонники аргументируют необходимость реформы тем, что Верховный суд слишком вмешивался в дела правительства. Критики преобразований настаивают, что они разрушат систему сдержек и противовесов: поскольку в Израиле нет конституции, а лишь набор основных законов, Верховный суд, по сути, был единственной силой, способной как-то сдерживать Кнессет и ограничивать власть кабинета министров.

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Нетаньяху уволил выступившего против реформы министра обороны

Накануне, 26 марта, Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта после того, как тот заявил, что судебная реформа угрожает безопасности страны. Окружение израильского лидера объяснило этот шаг тем, что своими заявлениями министр «воткнул нож в спину премьеру», тогда как оппозиция, наоборот, поприветствовала позицию Галанта.

Вслед за новостью об увольнении министра обороны по всему Израилю прошли стихийные протесты, к которым чуть ли не впервые в истории страны присоединились резервисты. На улицы израильских городов вышли десятки тысяч человек. Демонстранты в Тель-Авиве заблокировали автомобильные дороги, возвели баррикады и подожгли покрышки. Ближе к утру понедельника, 27 марта, беспорядки переросли в стычки между протестующими и полицейскими. 44 человека были задержаны.

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На фоне протестов об отставке объявил генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир. «Я считаю, что настало время действовать и присоединиться к борьбе за будущее Израиля вместе с его согражданами, поскольку мы вместе работаем над созданием лучшего, более справедливого и более равного Израиля», — написал дипломат в социальных сетях.

Президент Израиля и глава оппозиции призвали Нетаньяху отказаться от реформы

После ночных протестов президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьер-министра немедленно отказаться от реформы юридической системы ради единства еврейского народа. «Вся нация глубоко обеспокоена. Безопасность, экономика, общество — все находится под угрозой», — предупредил он.

С аналогичным призывом выступил глава оппозиции и экс-премьер Израиля Яир Лапид, заявив, что страна стала «заложником кучки экстремистов без тормозов и границ». Политик подчеркнул, что события последних 24 часов показывают, что израильское руководство полностью утратило контроль над ситуацией.

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В Израиле продолжаются масштабные протесты

Демонстрации, начавшиеся прошлой ночью, продолжатся в Израиле в понедельник. Протестующие со всей страны съезжаются в Иерусалим — здесь, напротив Кнессета, пройдет одна из крупнейших акций. Демонстранты настаивают на полной отмене запланированной реформы. Как отмечают наблюдатели, сегодняшний день может стать поворотным в истории Израиля.

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Гистадрут, крупнейшее объединение профсоюзов в Израиле, пригрозило начать всеобщую «исторического масштаба» забастовку, если руководство страны немедленно не откажется от спорной реформы и не восстановит в должности уволенного министра обороны.

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Свои двери уже закрыли университеты, детские сады, торговые центры, McDonald’s, порт Хайфы и даже аэропорт имени Бен-Гуриона — в нем отменены все рейсы. Со вторника к забастовке присоединится профсоюз врачей Израиля, объявивший о решении приостановить оказание медицинских услуг до отмены судебной реформы.

Протесты поддержала даже Федерация местных властей Израиля, в которую входят муниципальные чиновники и члены городских советов. «Раскол в обществе и грандиозный хаос, в котором сейчас находится Израиль, почти достигли точки невозврата», — заявил глава федерации и высокопоставленный член правящей партии «Ликуд» Хаим Бибас. Больше двух десятков израильских мэров объявили о планах устроить голодовку напротив офиса премьер-миснитра в Иерусалиме до тех пор, пока он не откажется от реформы.