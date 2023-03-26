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23:54, 26 марта 2023Мир

Генконсул Израиля в Нью-Йорке заявил об отставке из-за решения Нетаньяху

Генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир заявил об отставке из-за решения Нетаньяху
Асаф Замир

Асаф Замир. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир заявил о своей отставке, после того как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху решил снять с должности министра обороны Йоава Галанта. Об этом генконсул сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Замир отметил, что больше не может представлять действующее правительство. По его словам, политическая ситуация в Израиле достигла критической отметки. «Для меня настало время присоединиться к борьбе за будущее Израиля, чтобы гарантировать, что он останется маяком демократии и свободы в мире», — говорится в сообщении.

Об увольнении Галанты стало известно ранее 26 марта. Сообщалось, что главу оборонного ведомства уволили после его критики судебной реформы. Министр также призывал правительство Израиля приостановить реформу из-за угрозы безопасности республики.

После этого жители Израиля вышли на акцию протеста. Демонстранты собрались около правительственных зданий в Тель-Авиве и заблокировали движение транспорта. Протестующие также пришли к дому уволенного министра с целью выразить свою поддержку.

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Марина Совина
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