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07:29, 27 марта 2023Мир

Президент Израиля призвал немедленно остановить принятие судебной реформы

Президент Израиля призвал правительство немедленно остановить принятие судебной реформы
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Nir Elias / Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить процесс принятия в стране судебной реформы. Об этом он написал в своем Twitter.

Политик обратился к лидерам всех фракций Кнессета, как коалиционных, так и оппозиционных, с просьбой поставить интересы граждан страны превыше всего. «Ради единства народа Израиля, я призываю вас остановить законодательный процесс», — заявил Герцог.

26 марта свыше 600 тысяч жителей Израиля вышли на протесты против судебной реформы. Демонстранты собрались около правительственных зданий и заблокировали движение транспорта. В Иерусалиме граждане прорвались сквозь полицейское заграждение к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В тот же день стало известно об увольнении министра обороны Израиля Йоава Галанта за критику судебной реформы. Глава оборонного ведомства призвал правительство страны приостановить реформу, подчеркнув, что она представляет угрозу безопасности государства.

Суть судебной реформы заключается в том, что в случае изменения законодательства большинство в парламенте сможет выбирать судей Верховного суда. Те, в свою очередь, лишатся права отменять решения правительства.

Марина Совина
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