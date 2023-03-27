Протестующие прорвались к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме

Протестующие в Израиле прорвали заграждение у резиденции премьера Нетаньяху в Иерусалиме

В Иерусалиме тысячи демонстрантов прорвались к резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Yedioth Ahronoth.

По информации издания, толпа смела полицейское заграждение и с криками «Биби, мы не боимся!» остановилась в 20 метрах от стен дома политика. В районе проведения акции протеста полиция насчитала более 58 тысяч человек. О ЧП проинформировали руководство Службы безопасности Израиля (ШАБАК).

26 марта свыше 600 тысяч жителей Израиля вышли на протесты против судебной реформы. В Тель-Авиве число митингующих составило около 300 тысяч человек. Демонстранты собрались около правительственных зданий и заблокировали движение транспорта

В тот же день стало известно об увольнении министра обороны Израиля Йоава Галанта за критику судебной реформы. Глава оборонного ведомства призвал правительство страны приостановить реформу, подчеркнув, что она представляет угрозу безопасности государства.

В случае проведения реформы парламентское большинство получит контроль над выбором судей Верховного суда, который, в свою очередь, лишится права отменять решения кабинета министров.