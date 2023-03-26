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23:39, 26 марта 2023Мир

Увольнение министра обороны Израиля вызвало протесты

В Израиле начались протесты после решения о снятии с должности министра обороны Галанта
Йоав Галант

Йоав Галант. Фото: Amir Cohen / Reuters

Жители Израиля вышли на акцию протеста в связи с решением премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху снять с должности министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает издание Yedioth Ahronoth.

Уточняется, что демонстранты собрались около правительственных зданий в Тель-Авиве и заблокировали движение транспорта. Протестующие также пришли к дому уволенного министра с целью выразить свою поддержку.

Об отставке Галанты стало известно ранее 26 марта. Сообщалось, что главу оборонного ведомства уволили после его критики судебной реформы. Министр также призывал правительство Израиля приостановить реформу из-за угрозы безопасности республики.

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Варвара Кузьмина
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