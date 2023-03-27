Система здравоохранения Израиля приостановила работу из-за протестов

Профсоюз врачей Израиля приостановил работу здравоохранения до отмены судебной реформы

Профсоюз врачей Израиля заявил о приостановке работы системы здравоохранения страны на фоне протестов против проведения судебной реформы. Об этом сообщает Haaretz.

«Профсоюз врачей Израиля объявляет о заморозке системы здравоохранения со вторника до объявления пересмотра судебной реформы», — сказано в материале издания. Отмечается, что председатель крупнейшей израильской ассоциации профсоюзов пообещал начать массовую забастовку, если реформу не отменят.

Ранее сообщалось, что аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил вылеты на фоне массовых протестов в Израиле. До этого президент Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить процесс принятия судебной реформы.

В случае проведения реформы парламентское большинство получит контроль над выбором судей Верховного суда, который, в свою очередь, лишится права отменять решения кабинета министров.