Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:02, 27 марта 2023Путешествия

Главный аэропорт Израиля приостановил вылеты из-за массовых протестов в стране

Вылеты из аэропорта Бен-Гурион в Израиле остановлены из-за массовых протестов

Фото: Ammar Awad / Reuters

Аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил вылеты на фоне массовых протестов в Израиле против судебной реформы. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

Лидер профсоюза аэропортов Израиля и влиятельный член партии «Ликуд» Пинхас Идан сообщил, что в рамках всеобщей забастовки работники главной и крупнейшей авиагавани страны закрывают авиапорт и блокируют выполнение рейсов.

«Вылетов больше нет. Я призываю премьер-министра остановиться и отложить все до окончания праздников. Как член "Ликуда", я говорю вам: вы должны прекратить то, как вы ведете нас, если вы действительно ведете. Я также призываю Ярива Левина остановиться. Только путем диалога мы можем добиться чего-либо», — передает его слова газета.

Ранее в марте президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить процесс принятия судебной реформы. Политик обратился к лидерам всех фракций Кнессета с просьбой поставить интересы граждан превыше всего.

26 марта свыше 600 тысяч жителей Израиля вышли на протесты против судебной реформы. Демонстранты собрались около правительственных зданий и заблокировали движение транспорта. В Иерусалиме граждане прорвались сквозь полицейское заграждение к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В ЛНР объяснили переброску элитных частей ВСУ под Артемовск
Названа получившая большинство мест в мажилисе Казахстана партия
Россиянка подверглась домогательству в Индии и чудом осталась в живых
Под Петербургом мужчина решил выгулять собаку и нашел обглоданное тело
Стало известно о самоубийстве Героя России подполковника Лисицкого
Авербух рассказал об улучшении состояния Костомарова
Дело лидера группы «Ногу свело!» Покровского о дискредитации ВС РФ прекращено
Назван способ для «Газпрома» получить компенсацию за взрыв на «Северных потоках»
Стало известно об изменении состояния Романа Костомарова
Робот-гусеница справился с прохождением в узких местах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.