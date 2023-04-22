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01:46, 22 апреля 2023Бывший СССР

Опубликованы кадры встречи российского танка с украинской пехотой

RusVesna показала российский танк, заставивший бежать украинскую пехоту
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Видео: Telegram / RVvoenkor

Российский танк ворвался на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) и «нагнал ужас» на пехоту, кадры показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

На опубликованном видео видно, как танк Вооруженных сил (ВС) России едет по полю и встречает украинских военных, которые бегут от него. «Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», — говорится в пояснении к ролику.

Ранее бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» ВСУ в Артемовске. Военнослужащие расширяют плацдарм и отражают контратаки противника. По данным аналитиков, российские военные, в частности, ведут бои в лесополосе, примыкающей и пересекающей трассу О-0506.

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Марина Совина
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