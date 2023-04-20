Стало известно о боях возле «дороги жизни» ВСУ в Артемовске

«РВ»: бойцы «Вагнера» ведут бои возле «дороги жизни» ВСУ в Артемовске, расширяя плацдарм

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (дореволюционное название, принятое в республике — Бахмут). Об этом со ссылкой на сводку украинских военных аналитиков сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что на артемовском направлении наблюдается «крайне тяжелая» ситуация для ВСУ, а бойцы ЧВК «Вагнер» расширяют плацдарм и отражают контратаки противника. По данным аналитиков, российские военные, в частности, ведут бои в лесополосе, примыкающей и пересекающей трассу О-0506.

Ранее стало известно об артиллерийском ударе бойцов ЧВК «Вагнер» по колонне с техникой двух бригад и подразделений территориальной обороны ВСУ, пытавшейся прорваться в Артемовск по дороге из Часова Яра.