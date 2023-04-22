Трамп пообещал добиться экономической независимости от Китая в случае победы на выборах

В случае победы на выборах 2024 года бывший президент США Дональд Трамп обещал добиться полной экономической независимости от Китая и лишить КНР статуса наибольшего благоприятствования во взаимной торговле. Об этом пишет РИА Новости.

Политик выступил перед сторонниками Республиканской партии во Флориде. «Когда я вновь стану американским президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле... Я добьюсь тотальной независимости от Китая», — подчеркнул он.

Ранее Трамп назвал президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына умнейшими людьми. По его словам, перечисленные политики являются лучшими людьми в своей игре. Трамп признал, что американские «парни не такие и никогда таковыми не были».