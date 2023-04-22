Российские военные рассказали о брошенном ВСУ западном оружии в Артемовске

Боец ЧВК «Вагнер»: украинские военные бросают в Артемовске много оружия и боеприпасов

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая в Артемовске (украинское название Бахмут), бросают много оружия и боеприпасов, рассказал боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ используют против ВСУ западное оружие, которое они бросают при отступлении. «Есть американские пулеметы, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях. Боеприпасы оставляют. Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», — уточнил он.

Ранее боец «Вагнера» сообщил, что украинским бойцам часто приходится менять траекторию полета своих тактических беспилотников типа «Мавик» из-за высокой насыщенности линии соприкосновения противодроновыми ружьями.