Швеция призвала Украину готовиться к долгому конфликту

Министр обороны Швеции Йонсон: Украине нужно готовиться к долгому конфликту на истощение

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Украину готовиться к долгому конфликту на истощение. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Я думаю, что мы должны быть готовы, что война может быть долгой, к сожалению», — заявил глава шведского оборонного ведомства. Также, по его мнению, союзникам Украины необходимо удостовериться, что у них получится обеспечить логистику, боеприпасы и запчасти, поскольку безопасность снабжения в сложившейся ситуации является ключевой.

Помимо этого, Йонсон оценил возможность передачи Киеву самолетов. Он подчеркнул, что Швеция нуждается в имеющихся у нее самолетах для защиты территории страны, добавив, что решающее значение в настоящее время имеют системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обозначил приблизительные сроки окончания конфликта на Украине. Политик предположил, что конфликт продлится еще несколько лет, заявив при этом, что любые попытки высчитать определенную дату или период будут тщетными.