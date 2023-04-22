Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 22 апреля 2023Мир

Швеция призвала Украину готовиться к долгому конфликту

Министр обороны Швеции Йонсон: Украине нужно готовиться к долгому конфликту на истощение
Пол Йонсон

Пол Йонсон. Фото: Tt News Agency / Reuters

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Украину готовиться к долгому конфликту на истощение. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Я думаю, что мы должны быть готовы, что война может быть долгой, к сожалению», — заявил глава шведского оборонного ведомства. Также, по его мнению, союзникам Украины необходимо удостовериться, что у них получится обеспечить логистику, боеприпасы и запчасти, поскольку безопасность снабжения в сложившейся ситуации является ключевой.

Помимо этого, Йонсон оценил возможность передачи Киеву самолетов. Он подчеркнул, что Швеция нуждается в имеющихся у нее самолетах для защиты территории страны, добавив, что решающее значение в настоящее время имеют системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обозначил приблизительные сроки окончания конфликта на Украине. Политик предположил, что конфликт продлится еще несколько лет, заявив при этом, что любые попытки высчитать определенную дату или период будут тщетными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сын Пескова рассказал о получении медали «За отвагу» в ЧВК «Вагнер»
Раскрыт адрес ресторана из популярного советского фильма
Президент Греции распустила парламент
В Харькове произошла серия взрывов
Полиция сорвала концерт рэпера Scally Milano в российском городе
Зеленского предупредили о проблемах после провала контрнаступления
Финский боец показал последствия российского удара по базе наемников ВСУ
США уличили в желании превратить Германию в американскую колонию
Регина Тодоренко в образе Черного лебедя восхитила пользователей сети
Швеция призвала Украину готовиться к долгому конфликту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.