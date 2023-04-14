В Польше высказались о приблизительных сроках окончания конфликта на Украине

Премьер Польши Моравецкий: конфликт на Украине может продлиться еще несколько лет

Конфликт на Украине может продлиться еще несколько лет, любые попытки высчитать определенную дату или период будут тщетными, поэтому Варшава не пытается этим заниматься. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы не высчитываем какую-то определенную дату. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте», — признался премьер.

Ранее стало известно, что польская сторона попросила у Германии разрешение на отправку партии истребителей Украине. Германия передала Польше эти полученные от СССР боевые самолеты после объединения ФРГ с ГДР в 1990 году. Чуть позднее разрешение было получено, в скором времени Варшава отправит Киеву истребители МиГ-29.