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12:54, 14 апреля 2023Мир

В Польше высказались о приблизительных сроках окончания конфликта на Украине

Премьер Польши Моравецкий: конфликт на Украине может продлиться еще несколько лет

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Конфликт на Украине может продлиться еще несколько лет, любые попытки высчитать определенную дату или период будут тщетными, поэтому Варшава не пытается этим заниматься. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы не высчитываем какую-то определенную дату. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте», — признался премьер.

Ранее стало известно, что польская сторона попросила у Германии разрешение на отправку партии истребителей Украине. Германия передала Польше эти полученные от СССР боевые самолеты после объединения ФРГ с ГДР в 1990 году. Чуть позднее разрешение было получено, в скором времени Варшава отправит Киеву истребители МиГ-29.

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Виктория Кондратьева
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