Российское посольство в Албании обвинило украинских дипломатов в провокации

Российская дипмиссия назвала комментарий дипломатов Украины «провокационным вбросом»

Посольство России в Албании осудило комментарий украинской дипмиссии, касающийся отмены безвизового режима для граждан России, и обвинило их в провокации. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что украинское диппредставительство в социальных сетях написало, что благодарит «албанских друзей за солидарность и поддержку Украины в борьбе» с Россией. При этом российское посольство в Тиране ответило, что решение Совета министров Албании пересмотреть список стран, жители которых в период с 1 по 30 мая не смогут въезжать в республику без виз, с этим не связано.

Дипломаты подчеркнули, что в список попала не только Россия, но и другие государства. Поэтому комментарий украинского посольства назвали «спекулятивным и политизированным» и призвали власти Албании отреагировать на этот «провокационный вброс».

«Решение (...) обусловлено иными причинами и обстоятельствами, нежели те, которые пытается навязать общественному мнению украинское диппредставительство», — говорится в публикации российской дипмиссии.

В апреле Албания отменила сезонный безвизовый въезд для российских граждан с 1 мая по 30 сентября. Таким образом, теперь для посещения Албании россияне должны оформлять визу в соответствии с целью их поездки. В перечне стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд в республику, числятся Саудовская Аравия, Таиланд, Бахрейн.