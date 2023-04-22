Глава МАГАТЭ сообщил об увиденных «военных приготовлениях» в районе ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что видел «явные признаки военных приготовлений» в районе ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что «видел явные признаки военных приготовлений» во время визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ.

Гросси отметил, что это произошло «чуть более трех недель назад». При этом он не сообщил детали произошедшего, в том числе не уточнил характер предполагаемых признаков и не указал, кто предпринимал шаги по данным приготовлениям.

«С тех пор наши специалисты на месте часто сообщали о том, что слышали взрывы, что иногда свидетельствовало об интенсивном обстреле недалеко от места происшествия», — добавил глава МАГАТЭ, выразив глубокую обеспокоенность ситуацией на ЗАЭС.

Ранее Рафаэль Гросси заявил о «жизни взаймы» из-за двух взрывов около ЗАЭС. Он предупредил, что если не предпринять меры для защиты станции, то это «может привести к серьезным последствиям для здоровья человека и окружающей среды».