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01:39, 22 апреля 2023Мир

Глава МАГАТЭ сообщил об увиденных «военных приготовлениях» в районе ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что видел «явные признаки военных приготовлений» в районе ЗАЭС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Генеральный директор Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что «видел явные признаки военных приготовлений» во время визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ.

Гросси отметил, что это произошло «чуть более трех недель назад». При этом он не сообщил детали произошедшего, в том числе не уточнил характер предполагаемых признаков и не указал, кто предпринимал шаги по данным приготовлениям.

«С тех пор наши специалисты на месте часто сообщали о том, что слышали взрывы, что иногда свидетельствовало об интенсивном обстреле недалеко от места происшествия», — добавил глава МАГАТЭ, выразив глубокую обеспокоенность ситуацией на ЗАЭС.

Ранее Рафаэль Гросси заявил о «жизни взаймы» из-за двух взрывов около ЗАЭС. Он предупредил, что если не предпринять меры для защиты станции, то это «может привести к серьезным последствиям для здоровья человека и окружающей среды».

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Марина Совина
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