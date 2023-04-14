Глава МАГАТЭ заявил о «жизни взаймы» из-за взрывов около ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о «жизни взаймы» из-за двух взрывов около ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о «жизни взаймы» из-за двух взрывов около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые произошли несколько дней назад. Его слова опубликованы на сайте организации.

По словам Гросси, присутствующие на объекте эксперты МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы в этом районе. Кроме того, за ограждением станции 8 и 12 апреля произошли подрывы мин, причины которых не были установлены. «Если мы не примем меры для защиты станции, наша удача рано или поздно закончится, что может привести к серьезным последствиям для здоровья человека и окружающей среды», — сказал Гросси.

5 апреля ударный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в непосредственной близости от ЗАЭС. Вес беспилотника составлял более двух килограммов. По словам командира ВС РФ, расположение обломков БПЛА может указывать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС.