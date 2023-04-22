Уничтожение Россией польских «Крабов» на фронте попало на видео

«Военкоры РВ»: армия России массово уничтожает польские САУ «Краб» на фронте

Армия России массово уничтожает польские самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab на фронте на Украине. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («Военкоры РВ»). Военкоры также опубликовали видео с уничтожением «Крабов».

«Из 18 официально поставленных САУ более 10 уничтожены с подтверждением видеофиксацией», — сказано в публикации канала. На видео попали как сами моменты уничтожения установок российскими военными, так и обломки «Крабов».

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении, а также уничтожили в районе населенного пункта Кисловка в Харьковской области склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).