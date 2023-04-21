Российские войска пресекли действия четырех ДРГ на купянском направлении

Минобороны отчиталось о пресечении действий четырех ДРГ на купянском направлении

Российские войска пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 21 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что ДРГ обнаружили в районах населенных пунктов Лиман Первый, Синьковка в Харьковской области, а также около Новоселовского и Стельмаховки в Луганской народной республике.

Помимо того, в районе населенного пункта Кисловка в Харьковской области российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Акация"», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные пресекли действия трех украинских ДРГ на купянском направлении. Он уточнил, что диверсанты работали в районе населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области, а также возле Розовки Луганской народной республики (ЛНР).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).