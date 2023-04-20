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14:33, 20 апреля 2023Россия

Российские войска пресекли действия диверсантов ВСУ под Луганском и Харьковом

Минобороны заявило о пресечении действий трех украинских ДРГ на купянском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинские диверсанты работали в районе населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области, а также возле Розовки Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, артиллерия и авиация «Западной» группировки Вооруженных сил России атаковали подразделения противника возле Масютовки и Крахмального Харьковской области, а также в районе Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР. За сутки ВСУ потеряли на купянском направлении до 50 бойцов, две боевые бронированные машины и два пикапа.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 9631 единицу военной автомобильной спецтехники, 4626 орудий полевой артиллерии и минометов, 1090 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8757 боевых бронемашин, 415 зенитных ракетных комплексов, 3779 беспилотников, 411 самолетов и 228 вертолетов ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы провоцируют российских военнослужащих на луганском направлении. Как рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ небольшими маневренными группами выдвигаются на линию боевого соприкосновения, дают себя обнаружить и сразу уходят в укрытия. По его мнению, противник использует новую тактику, направленную, вероятнее всего, на увеличение расхода в холостую боеприпасов.

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Зураб Дарахвелидзе
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