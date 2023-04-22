В «Росэнергоатоме» рассказали о повреждении энергоблока ЗАЭС из-за обстрелов

«Росэнергоатом»: турбинный зал четвертого энергоблока ЗАЭС был поврежден из-за обстрелов

Остекление турбинного зала четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было повреждено из-за обстрелов. Об этом рассказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает «Интерфакс».

Карчаа уточнил, что окна в турбинном зале выбило взрывной волной. «Но эта история больше связана с использованием не артиллерийских ударов, а дронов», — добавил он. По словам советника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают эту активность в направлении станции.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «видел явные признаки военных приготовлений» во время визита на ЗАЭС, но подробности не раскрыл. Он рассказал, что специалисты агентства часто сообщали о том, что слышали взрывы и интенсивные обстрелы в районе станции.