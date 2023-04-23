МИД Армении обратился к России по поводу Лачинского коридора

МИД Армении призвал Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора

МИД Армении призвал Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление ведомства сообщает ТАСС.

В документе указано, что установление Азербайджаном КПП в вышеупомянутом месте является серьезным нарушением трехстороннего заявления 2020 года и сделано с целью провести этнические чистки в Нагорном Карабахе.

«23 апреля власти Азербайджана, грубо нарушив шестой пункт <...>, уже официально перекрыли Лачинский коридор, приняв меры по установлению КПП в коридоре в зоне ответственности российских миротворческих сил», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отсутствие территориальных претензий между Баку и Ереваном залогом мира в Закавказье.

Лачинский коридор — шестикилометровый горный коридор, соединявший Армению и Нагорный Карабах.