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17:57, 23 апреля 2023Бывший СССР

МИД Армении обратился к России по поводу Лачинского коридора

МИД Армении призвал Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

МИД Армении призвал Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление ведомства сообщает ТАСС.

В документе указано, что установление Азербайджаном КПП в вышеупомянутом месте является серьезным нарушением трехстороннего заявления 2020 года и сделано с целью провести этнические чистки в Нагорном Карабахе.

«23 апреля власти Азербайджана, грубо нарушив шестой пункт <...>, уже официально перекрыли Лачинский коридор, приняв меры по установлению КПП в коридоре в зоне ответственности российских миротворческих сил», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отсутствие территориальных претензий между Баку и Ереваном залогом мира в Закавказье.

Лачинский коридор — шестикилометровый горный коридор, соединявший Армению и Нагорный Карабах.

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Евгения Куликова
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