Пашинян озвучил условие мира в Закавказье

Пашинян назвал залогом мира отсутствие территориальных претензий между Баку и Ереваном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отсутствие территориальных претензий между Баку и Ереваном залогом мира в Закавказье. Об этом он заявил, выступая в парламенте, передает «Интерфакс».

«Мир возможен, если в наших международных отношениях мы зафиксируем, что признаем Республикой Армения территорию в 29 800 квадратных километров, более конкретно — территорию Армянской ССР, и что у нас нет никаких территориальных претензий ни к какой стране и никогда не будет», — озвучил условие Пашинян.

В противном случае, уверен он, Армении никто не позволит развиваться.

Ранее представители Баку и Еревана приняли предложение Москвы провести очередной раунд переговоров по мирному договору в России. О датах конкретных мероприятий будет сообщено после согласования.

15 марта глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Ереван не заинтересован в мирном договоре. По его словам, Армения высказалась против пунктов, исключающих территориальные претензии к Баку.

