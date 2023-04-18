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11:15, 18 апреля 2023Бывший СССР

Пашинян озвучил условие мира в Закавказье

Пашинян назвал залогом мира отсутствие территориальных претензий между Баку и Ереваном

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отсутствие территориальных претензий между Баку и Ереваном залогом мира в Закавказье. Об этом он заявил, выступая в парламенте, передает «Интерфакс».

«Мир возможен, если в наших международных отношениях мы зафиксируем, что признаем Республикой Армения территорию в 29 800 квадратных километров, более конкретно — территорию Армянской ССР, и что у нас нет никаких территориальных претензий ни к какой стране и никогда не будет», — озвучил условие Пашинян.

В противном случае, уверен он, Армении никто не позволит развиваться.

Ранее представители Баку и Еревана приняли предложение Москвы провести очередной раунд переговоров по мирному договору в России. О датах конкретных мероприятий будет сообщено после согласования.

15 марта глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Ереван не заинтересован в мирном договоре. По его словам, Армения высказалась против пунктов, исключающих территориальные претензии к Баку.

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Алевтина Запольская
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