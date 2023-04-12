Баку и Ереван согласились провести переговоры в России

Захарова: Баку и Ереван согласились на переговоры в России по мирному договору

Представители Баку и Еревана приняли предложение Москвы провести очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору на территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Партнеры приняли предложение о проведении очередного раунда двусторонних переговоров на нашей территории», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что усилия российской стороны по всемерному содействию Азербайджану и Армении в подготовке мирного договора между государствами не ослабевают. О датах конкретных мероприятий будет сообщено, когда все окончательно согласуют, добавила она.

15 марта начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Ереван не заинтересован в мирном договоре, так как Армения высказалась против пунктов, исключающих территориальные претензии к Баку. Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян предложил сделать США и Германию посредниками в переговорах с азербайджанской стороной.