Военный эксперт Рожин: «генерал Климат» победил ВСУ в боях за Артемовск

Тяжелейшая ситуация сложилась для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) в результате действий российских сил, но украинское командование решило объяснить свои проблемы климатом. Такое объяснение озвучил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В последние недели руководство ВСУ все чаще заявляет, что успеху ВСУ в Артемовске помешал климат, а точнее "применение Россией" климатического оружия. Мол, если бы не это, мы бы там всем показали», — написал Рожин.

По его словам, такими заявлениями противник пытается оправдать как успехи ЧВК «Вагнер» на данном направлении, так и свои «провальные попытки» произвести контратаку к северу и югу от Артемовска. Он отметил, что боевые действия в этой местности осложнены распутицей — периодом, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми из-за сезонных погодных изменений — и это действительно оказывает влияние на ход боевых действий.

«Но как не трудно догадаться, в условиях распутицы наступать сложнее, чем обороняться, потому что обороняющийся на подготовленных позициях, куда как меньше сталкивается с проблемой перемещения техники вне асфальтированных и шоссейных дорог, нежели наступающий», — добавил эксперт.

Вооруженные силы Украины же, считает Рожин, «в стиле немцев пытаются свалить причины поражения на климат», а не на действия российских военнослужащих.

Ранее представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости, что ВСУ разработали схему грабежа имущества мирных жителей. Сначала в опустевшие дома заходили мародеры, которые забирали драгоценности и цветные металлы. После этого заходили те, кто забирал бытовую технику.