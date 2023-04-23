Житель Артемовска: ВСУ имитировали бои для грабежа опустевших домов мирных жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разработали схему грабежа имущества мирных жителей. Об этом сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

Информацию агентству также подтвердил эвакуированный рабочий одного из предприятий под Артемовском Александр Муляр. По его словам, украинские военные имитировали бои у домов, чтобы мирное население покидало свои дома. «Для них было нормально отстреляться в жилом секторе. <...> У моего соседа жили в хате, выпотрошили весь дом, все шкафы, шифоньеры, вынесли вещи», — рассказал очевидец. Муляр также отметил, что после того, как местное население уезжало, мародеры вскрывали гаражи и дома. Чаще всего столовое серебро, технику и другие ценные вещи, которые потом отправляли через местное почтовое отделение, добавил он.

В свою очередь, представитель силовых структур отметил, что грабежи происходили по определенной схеме: сначала в опустевшие дома заходили мародеры, которые забирали драгоценности и цветные металлы. После этого заходили те, кто забирал бытовую технику, добавил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об участившихся случаях грабежа местного населения со стороны ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

