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11:21, 23 апреля 2023Мир

Автомобиль въехал в толпу на севере Франции

Автомобиль въехал в толпу пешеходов на фестивале на севере Франции, 11 человек пострадали

Фото: VladaKg03 / Shutterstock / Fotodom

Автомобиль въехал в толпу на фестивале воздушных змеев в коммуне Берк на севере Франции. Об этом сообщает 20 Minutes.

За рулем машины находился 76-летний мужчина, он потерял управление, перепутав педали. По предварительным данным, в происшествии пострадали 11 человек, четверо находятся в критическом состоянии.

Прокуратура проводит расследование.

Ранее в апреле сообщалось, что во французском Бордо полиция задержала водителя и трех пассажиров, которые находились в автомобиле, врезавшемся в толпу. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и примерно в 23:00 по местному времени (около полуночи по московскому времени) 14 апреля въехал в пешеходов.

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Варвара Кошечкина
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