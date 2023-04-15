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11:43, 15 апреля 2023Мир

Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо

Во французском Бордо автомобиль въехал в толпу и сбил семерых человек

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Во французском Бордо полиция задержала водителя и трех пассажиров, которые находились в автомобиле, врезавшемся в толпу. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и примерно в 23:00 по местному времени (около полуночи по московскому времени) 14 апреля въехал в пешеходов. В результате он сбил и ранил семерых человек.

Двое из них были госпитализированы с тяжелыми травмами — речь идет о 18-летней девушке и ее ровеснике. Они получили ранения ноги и бедра. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге авто протаранило толпу пешеходов на зебре и попало на видео.

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Елизавета Новикова
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