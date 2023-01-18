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12:52, 18 января 2023Россия

В Петербурге авто протаранило толпу пешеходов на зебре и попало на видео

В Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов на зебре и скрылся с места ДТП

В Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов на зебре и скрылся с места ДТП. Наезд на пешеходов попал на видео, кадры публикует пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале.

По данным МВД, ДТП произошло на пересечении Невского и Лиговского проспектов на площади Восстания. На опубликованных кадрах видно, что не успевший проехать перекресток автомобилист сначала притормаживает перед толпой пешеходов, но после начинает движение и таранит людей.

Одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Совершившего наезд автомобилиста уже задержали. «Нарушитель был доставлен в ГИБДД Центрального района, где в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении», — сообщили в полиции.

Днем ранее в центре Петербурга автомобиль снес ограждение и вылетел на лед реки.

Марк Леонов
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