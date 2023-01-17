Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 17 января 2023Россия

В центре Петербурга автомобиль снес ограждение и вылетел на лед реки

В центре Санкт-Петербурге автомобиль пробил ограждение и вылетел на замерзшую Фонтанку

В центре Санкт-Петербурга водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего он снес ограждение и вылетел на замерзшую реку. Об этом сообщает Life.

По данным издания, авария произошла в ночь на вторник, 17 января, на углу Бородинской улицы и набережной Фонтанки. После того, как автомобиль снес ограждение, он вылетел на лед реки, но под воду не провалился.

На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что рядом с упавшей на реку машиной находятся сотрудники скорой помощи и полиция. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в Петербурге попало на видео, как машина так же протаранила ограждение на большой скорости и упала в реку. За транспортным средством тогда следовали сотрудники полиции.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне СВО
Российскому авторынку предсказали почти двукратное падение
В России вырос спрос на специалистов по воинскому учету
ФСБ ликвидировала межрегиональный канал поставок мефедрона в Хабаровске
Психолог рассказала о пользе йоги для улучшения сексуальной жизни
ЕС предложили способы давления на отказавшиеся выступать против России страны
В Таиланде взорвался нефтяной танкер
В Госдуме раскритиковали идею ввести единый тариф ЖКХ
Вучич осудил контакты сербских активистов с ЧВК
Бывшего бухгалтера российской колонии осудят за миллионное мошенничество
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.