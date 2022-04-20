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Вылетевший на большой скорости в реку автомобиль в Петербурге сняли на видео

В Санкт-Петербурге автомобиль снес ограждение и вылетел в Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки автомобиль на большой скорости вылетел в реку. Видео происшествия публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как машина протаранила ограждение и вылетела в воду. За автомобилем ехали сотрудники полиции.

По данным авторов канала, в салоне находились два человека — их госпитализировали. Предварительно, авария произошла, так как водитель не справился с управлением.

Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль BMW с депутатом Госдумы Михаилом Романовым успел перелететь разводящийся Благовещенский мост и попал на видео. Сам политик рассказал, что заснул на заднем сиденье после рабочего дня и не заметил, как его перевезли через закрытый для движения мост.

Анастасия Шейкина
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