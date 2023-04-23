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19:55, 23 апреля 2023Силовые структуры

Двое мужчин похитили из банкоматов в подмосковном магазине 4,2 миллиона рублей

В Балашихе двое неизвестных похитили из банкоматов в фойе магазина 4,2 миллиона рублей

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Балашихе двое неизвестных похитили из банкоматов магазина 4,2 миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает Telegram-канал 112.

Мужчины в камуфляжной одежде с помощью монтировки пробрались ночью в фойе магазина и вскрыли два банкомата, в которых находилось 1,4 и 2,8 миллиона рублей. Грабители забрали все деньги и скрылись. По факту возбуждено уголовное дело, мужчин разыскивают.

Ранее сообщалось, что москвичка отдала незнакомцу с ребенком почти миллион рублей взаймы на дорогу до Абхазии. Когда девушка перевела деньги, он перестал выходить на связь. Москвичка обратилась в полицию.

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Илона Палей
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