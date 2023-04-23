Москвичка отдала незнакомцу взаймы почти миллион рублей на дорогу до Абхазии

Москвичка отдала незнакомцу с ребенком взаймы почти миллион рублей на дорогу до Абхазии

В Москве 28-летняя местная жительница отдала почти миллион рублей незнакомцу, который попросил взаймы на бензин до Абхазии. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина на автомобиле Toyota Camry остановил москвичку на улице и попросил денег, а когда та отказалась, предложил сесть в машину и поговорить. На заднем сидении был десятилетний мальчик. Водитель рассказал, что им с сыном срочно нужны 30 тысяч рублей на бензин до Абхазии. Сам он представился перегонщиком автомобилей. По его словам, в России ему пришлось потрать все сбережения на растаможивание машины.

Девушка перевела ему деньги, после чего тот попросил еще 150 тысяч рублей якобы на платную дорогу и предложил поехать вместе, чтобы на месте с ней и расплатиться. Та перевела мужчине новую сумму, а затем передала еще 500 тысяч рублей, которые сняла в банке. На следующий день водитель позвонил девушке и попросил еще 280 тысяч рублей для таможенников, которые не выпускали его из России. Когда москвичка выполнила и эту просьбу, он перестал выходить на связь. Девушка обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что мать советника сенатора Татьяна Адабаш заявила, что телефонные мошенники вынудили ее отдать 2,6 миллиона рублей и скрыться.