Мать советника сенатора рассказала о похищенных мошенниками миллионах рублей

Мать советника сенатора заявила, что ее вынудили отдать 2,6 миллиона рублей и скрыться

Пропавшая в Москве мать советника сенатора Татьяна Адабаш, найденная живой в Тверской области, рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам 76-летней женщины, позвонившие ей аферисты представились сотрудниками Центробанка и ФСБ. Они действовали по стандартной схеме, убедив, что спецслужбы Украины пытаются украсть сбережения с ее счета. В результате пенсионерку уговорили скрыться и отдать 2,6 миллиона рублей.

Пенсионерка провела в Твери три дня, где ее и обнаружили полицейские.

Днем 18 апреля с Еленой Силкиной, помощницей сенатора Совфеда от Оренбургской области Андрея Шевченко, связался неизвестный. Он рассказал, что ее мать похищена, и потребовал два миллиона рублей. Мужчина сказал, что знает все о месте работы и накоплениях помощницы сенатора.

В поисках женщины принимали участие сотрудники СКР и уголовного розыска. Были возбуждены дела о незаконном лишении свободы и вымогательстве.