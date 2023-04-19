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21:47, 19 апреля 2023Россия

Стало известно о похищении матери помощницы сенатора Совфеда

Baza: неизвестные похитили мать помощницы сенатора Совфеда от Оренбургской области

Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

Неизвестные похитили мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Совфеда от Оренбургской области Андрея Шевченко. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации канала, похитители настойчиво пытались связаться с Силкиной днем 18 апреля. Неизвестный мужчина сообщил, что 76-летняя Татьяна Григорьевна похищена, и потребовал выкуп в 2 миллиона рублей. Отмечается, что незнакомец «ясно дал понять, что знает о ее месте работы и накоплениях». Он же потребовал от помощницы сенатора позвонить матери.

Телефон Татьяны Григорьевны оказался недоступен. Позже Силкина попросила мужа навестить ее мать, однако дома ее не оказалось. Как стало известно, последний раз женщину видели у Ленинградского вокзала. Туда она приехала на такси, при этом полицейские выяснили, что никаких билетов на самолеты и поезда она не покупала. На данный момент Татьяну Григорьевну и ее похитителей ищут.

В марте сотрудники МВД в Севастополе задержали четверых студентов одного из вузов города, которые похитили мужчину ради полумиллиона рублей. Молодые люди в возрасте от 19 до 22 лет, желая заработать на ставках в букмекерских конторах, обратились к 32-летнему капперу. Тот пообещал помочь им и обеспечить крупный выигрыш. Студенты передали ему 65 тысяч рублей, однако выиграть деньги мужчине не удалось.

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Марина Совина
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