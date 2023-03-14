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20:23, 14 марта 2023Силовые структуры

Россиянина похитили и затолкали в багажник из-за полумиллиона рублей

В Севастополе четверо студентов похитили мужчину и потребовали от него полмиллиона рублей

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Севастополе сотрудники МВД задержали четверых студентов одного из вузов города, которые похитили мужчину ради полумиллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по городу Севастополю.

По данным полиции, молодые люди в возрасте от 19 до 22 лет, желая заработать на ставках в букмекерских конторах, обратились к 32-летнему капперу. Тот пообещал помочь им и обеспечить крупный выигрыш. Студенты передали ему 65 тысяч рублей, однако выиграть деньги мужчине не удалось — команда, на которую он поставил в спортивном матче, проиграла.

13 марта подельники подкараулили жертву возле букмекерской конторы. После этого они затолкали мужчину в багажник и увезли за город, требуя вернуть им 500 тысяч рублей — именно такую сумму они планировали получить в случае выигрыша. Опасаясь расправы, мужчина написал долговую расписку. После этого похитители отвезли каппера в один из торговых центров и потребовали взять микрозайм на свое имя, а деньги отдать им.

Полицейские, которым незадолго до этого поступило сообщение о похищении человека, быстро вышли на след сообщников и освободили россиянина.

Ранее сообщалось, что в Петербурге гражданин Узбекистана похитил экс-сожительницу из магазина и изнасиловал ее.

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Елизавета Новикова
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