В российском городе иностранец похитил экс-сожительницу и изнасиловал в машине

В Петербурге гражданин Узбекистана похитил экс-сожительницу из магазина и изнасиловал

В Петербурге правоохранители Пушкинского и Кингисеппского районов ищут 25-летнего гражданина Узбекистана, который похитил и изнасиловал 20-летнюю экс-сожительницу. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, вечером 16 августа сотрудница продуктового магазина увидела, что к ней приехал бывший молодой человек. Иностранец силой вывел ее из магазина, затащил в машину и отвез в район Кингисеппа. Он изнасиловал ее, а затем выбросил из автомобиля и скрылся с места преступления.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела. Полицейские разыскивают подозреваемого по ориентировке, составленной по описанию потерпевшей.