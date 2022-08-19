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В российском городе иностранец похитил экс-сожительницу и изнасиловал в машине

В Петербурге гражданин Узбекистана похитил экс-сожительницу из магазина и изнасиловал

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В Петербурге правоохранители Пушкинского и Кингисеппского районов ищут 25-летнего гражданина Узбекистана, который похитил и изнасиловал 20-летнюю экс-сожительницу. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, вечером 16 августа сотрудница продуктового магазина увидела, что к ней приехал бывший молодой человек. Иностранец силой вывел ее из магазина, затащил в машину и отвез в район Кингисеппа. Он изнасиловал ее, а затем выбросил из автомобиля и скрылся с места преступления.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела. Полицейские разыскивают подозреваемого по ориентировке, составленной по описанию потерпевшей.

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Екатерина Власова
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