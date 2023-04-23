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17:19, 23 апреля 2023Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса прошлась по улицам в нижнем белье

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут прошлась по улицам Лос-Анджелеса в нижнем белье

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

31-летняя знаменитость прошлась по улицам Лос-Анджелеса вместе с возлюбленным Джейком Миллером. Инфлюэнсера запечатлели в коричневом нижнем белье, спортивных штанах серого цвета и босоножках, надетых поверх носков. При этом волосы звезда распустила, а от макияжа отказалась. В руках она держала бутылку с водой.

На размещенных кадрах видно, что пара направлялась на хайкинг. Молодой человек Уиллис в качестве наряда выбрал белую футболку и полосатые шорты в сочетании с кроссовками и высокими носками.

В июле 2021 года Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников. На размещенном в сети снимке знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа возле своих дочерей Румер, Скаут и Талулы. Девушки позируют в таких же купальниках белого, серого и красного цветов. В подписи к публикации Мур отметила, что кампания посвящена любви к близким людям.

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Майя Пономаренко
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Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса прошлась по улицам в нижнем белье
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