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16:08, 23 апреля 2023Бывший СССР

Командование ВСУ «Юг» заявило об ударах ВС РФ по военным объектам Херсона

Командование ВСУ «Юг»: армия России ударила авиабомбами по военным объектам Херсона
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг» заявило об ударах Вооруженными силами России (СВ РФ) авиабомбами по военным объектам Херсона, передает «Военное обозрение».

По данным пресс-службы командования, за сутки российская армия применила летательные аппараты типа «Ланцет» и нанесла групповой авиационный удар четырьмя самолетами Су-35, которые сбросили пять авиационных бомб. Целью поражения были военные объект на территории города.

Ранее Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении — за сутки российская артиллерия уничтожила до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля.

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Илона Палей
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