Командование ВСУ «Юг» заявило об ударах ВС РФ по военным объектам Херсона

Командование ВСУ «Юг»: армия России ударила авиабомбами по военным объектам Херсона

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг» заявило об ударах Вооруженными силами России (СВ РФ) авиабомбами по военным объектам Херсона, передает «Военное обозрение».

По данным пресс-службы командования, за сутки российская армия применила летательные аппараты типа «Ланцет» и нанесла групповой авиационный удар четырьмя самолетами Су-35, которые сбросили пять авиационных бомб. Целью поражения были военные объект на территории города.

Ранее Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении — за сутки российская артиллерия уничтожила до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля.