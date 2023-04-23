Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли до 45 бойцов на херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 45 военных при боях на херсонском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки артиллерией уничтожено до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля», — отчитались в ведомстве.

Помимо этого, за минувшие сутки российские военные уничтожили до 200 бойцов Вооруженных сил Украины на донецком направлении.

Как уточнили в Минобороны, подразделения «Южной» группировки российских войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по позициям украинских военных близ населенных пунктов Калинина и Григоровка Донецкой народной республики.