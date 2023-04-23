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13:32, 23 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли до 45 бойцов на херсонском направлении

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 45 военных при боях на херсонском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки артиллерией уничтожено до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля», — отчитались в ведомстве.

Помимо этого, за минувшие сутки российские военные уничтожили до 200 бойцов Вооруженных сил Украины на донецком направлении.

Как уточнили в Минобороны, подразделения «Южной» группировки российских войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по позициям украинских военных близ населенных пунктов Калинина и Григоровка Донецкой народной республики.

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Варвара Кошечкина
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