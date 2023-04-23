В Минобороны заявили об уничтожении 200 бойцов ВСУ на донецком направлении

В Минобороны сообщили об уничтожении до 200 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, подразделения «Южной» группировки российских войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по позициям украинских военных близ населенных пунктов Калинина и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР). В итоге были уничтожены резервы противника.

Кроме того, были ликвидированы склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, располагавшиеся близ населенных пунктов Веселое и Серебрянка ДНР.

Помимо живой силы, ВСУ также лишились боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», гаубицы Д-20, восьми автомобилей, четырех боевых бронированных машин и боевой машины пехоты.

Сутками ранее, 22 апреля, российские военные уничтожили более 250 бойцов ВСУ на данном направлении.