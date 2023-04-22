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14:09, 22 апреля 2023Россия

В Минобороны заявили об уничтожении более 250 бойцов ВСУ на одном направлении

В Минобороны заявили об уничтожении до 255 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Carlos Barria / Reuters

Российские военные за последние сутки уничтожили более 250 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны России в субботу, 22 апреля.

Как уточнили в ведомстве, российские бойцы из Южной группировки войск задействовали артиллерию и авиацию для атаки на позиции украинских военных близ населенных пунктов Николаевка и Богдановка Донецкой народной республики. Также были освобождены три квартала в западной части города Артемовск (украинское название — Бахмут).

В итоге были ликвидированы до 255 военнослужащих ВСУ и сражавшихся на их стороне наемников, две гаубицы Д-20, боевая машина РСЗО «Град», десять автомобилей, шесть боевых бронированных машин и боевая машины пехоты.

Днем ранее, 21 апреля, сообщалось, что российские войска уничтожили в районе Артемовска до 310 бойцов противника, а также четыре боевые бронемашины, три автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Варвара Кошечкина
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