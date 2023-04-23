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08:27, 23 апреля 2023Из жизни

Меган Маркл призвала СМИ прекратить «изнурительный цирк»

Меган Маркл призвала СМИ прекратить «изнурительный цирк» из-за публикации писем Карлу III

Фото: Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Супруга принца Гарри, американская актриса Меган Маркл раскритиковала журналистов из-за публикаций о том, что обмен письмами с королем Великобритании Карлом III сыграл определенную роль в ее решении не ехать на официальную церемонию коронации монарха. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о переписке, в которой стороны обсуждали интервью Маркл телеведущей Опре Уинфри и ее обвинения в расизме в адрес королевской семьи. «Герцогиня Сассекская живет своей жизнью в настоящем, не думая о переписке двухлетней давности о разговорах, которые были четыре года назад», — заявил представитель актрисы.

Он также призвал СМИ прекратить «изнуряющий цирк, который они одни создают».

Ранее британские СМИ писали, что после скандального интервью телеведущей Опре Уинфри в марте 2021 года бывший на тот момент наследником престола принц Уэльский написал письмо, в котором выразил сожаление в связи с произошедшим. В ответ Меган поблагодарила его за письмо и отметила, что не планировала обвинять конкретного представителя королевской семьи в расизме, а хотела привлечь внимание к проблеме «бессознательных предубеждений». В материале газеты The Telegraph отмечалось, что переписка могла стать одной из причин Меган Маркл не ехать на коронацию Карла III, поскольку она оказалась не удовлетворена усилиями королевского двора в борьбе с расизмом.

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Марина Совина
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