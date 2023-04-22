Названа причина отказа Меган Маркл ехать на коронацию Карла III

Telegraph: Меган Маркл пропустит коронацию Карла III из-за подхода дворца к расизму

Супруга принца Гарри американская актриса Меган Маркл не приедет на коронацию короля Великобритании Карла III из-за подхода семьи монарха к проблеме расизма. Такую причину отказа назвала газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, действующих монарх был единственным старшим членом королевской семьи, который связался с ней после скандального интервью телеведущей Опре Уинфри в марте 2021 года. Тогда Меган рассказала, что во время ее первой беременности некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка.

Отмечается, что бывший на тот момент наследником престола принц Уэльский написал письмо, в котором выразил сожаление в связи с произошедшим. В ответ Меган поблагодарила его за письмо и отметила, что не планировала обвинять конкретного представителя королевской семьи в расизме, а хотела привлечь внимание к проблеме «бессознательных предубеждений».

Как сообщили собеседники газеты, в переписке упоминается имя человека, чьи высказывания расстроили актрису. Несмотря на то, что обе стороны признали, что комментарий о возможном цвете кожи Арчи была сделана без злого умысла, герцогиня Сассекская оказалась не удовлетворена усилиями королевского двора, утверждают источники.

После интервью Уинфри заявила, что цвет кожи ребенка Гарри заботил не королеву Елизавету II и не ее мужа принца Филиппа. Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл предположила, что такой комментарий могла сделать дочь королевы принцесса Анна. В то же время королевский биограф выразила мнение, что Меган и Гарри неверно истолковали слова.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании пройдет 6 мая 2023 года. Ранее Daily Mail писала, что на решение Меган Маркл не ехать на коронацию Карла III повлиял день рождения Арчи, которому в этот день исполнится четыре года.