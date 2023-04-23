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15:48, 23 апреля 2023Мир

Американский генерал назвал риски для Украины при провале контрнаступления

WSJ: Украине придется согласиться на переговоры при провале возможного контрнаступления

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Украине придется пойти на переговоры, если запланированное контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) не достигнет своих целей. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению генерала США в отставке Марка Киммитта, для ВСУ существуют риски при провале, в том числе международные. «Ставки высоки. С небольшим прогрессом на поле боя и снижением внимания во всем мире украинцы должны либо выйти из нынешнего тупика, либо столкнуться с растущими призывами к прекращению огня и переговорам», — оценил ситуацию Киммитт.

Однако, если у ВСУ получится достичь свои цели, вполне вероятно, что США и союзники продолжат поставку вооружений Киеву, считает бывший военный.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал условие для начала контрнаступления ВСУ. По его словам, все зависит от партнеров Киева. «Когда они предоставят оружие, мы будем готовы», — сказал Данилов.

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Варвара Кошечкина
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